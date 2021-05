Martin Short még egy filmjét sem látta

Az Ontario tartományi Hamiltonban született a 71 éves Martin Short. A kanadai színészt idehaza leginkább a Vérbeli hajszából, a Három amigóból, az Örömapából és a Télapu harmadik részéből ismerhetjük.

A TCM Classic filmfesztivál éppen most díjazta életművét, ez alkalomból nyilatkozott a People magazinnak.

Martin Short Doesn't Rewatch His Movies: 'That Seems a Little Bit Sunset Boulevard to Me'​ https://t.co/ZXHUV2SlMl

— People (@people) May 6, 2021