Will Smith ritka családi fotón - iker testvérei 50 évesek lettek

Az 52 éves Will Smith-nek van két fiatalabb testvére, akik ikrek. Tudta? Nem csodáljuk, ha nem. Ugyanis Will példás módon őrzi nem celeb családtagjainak magánéletét, így még fotókat sem nagyon láthattunk eddig Ellenről és Harryről.

Most azonban, hogy az ikrek 50 évesek lettek, Will úgy döntött, hogy kivételt tesz, és megmutatja őket a nagyvilágnak. Instagramjára posztolt ki egy képet, ahol nyilakkal jelezte a rajongók felé, hogy pontosan kikről is van szó -írja cikkében a People magazin.

A kistesóim ma töltik be az ötvenet! Úristen!

- írta.

Ellen és Harry is megemlékezett saját jubileumáról, és bár Ellen esetében díszes tortáról és virágkölteményekről látható videó az Instagramon, Harry konkrétan egy dubai hajóutat kapott Willtől.

Köszi, tesó, hogy mindig ott vagy, amikor a leginkább szükségem van rád. Izgatott vagyok, hogy most indul életem második fele!

- írta ki Harry, majd sógornőjének, Jada Pinkett Smith-nek is üzent: "Nem tudom szavakkal kifejezni, mit jelentesz számomra."