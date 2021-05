Minden brit háztartásba eljut Paul McCartney arcképe

Megosztás Tweet



A Beatles együttes egykori tagjának tiszteletére, a brit posta tizenkét különleges bélyegből álló sorozatot ad ki.

Sir Paul McCartney honoured by Royal Mail stamps https://t.co/HFJ751g4I9 — BBC News (UK) (@BBCNews) May 6, 2021

A bélyegeken a zenész több olyan albuma is szerepel, amelyeken 1970, a Beatles megszűnése óta szólóban dolgozott, de olyan bélyeget is készítettek, amelyen a zenész a stúdióban látható - számolt be róla csütörtökön a kibocsátó.

Paul McCartney a rock- és popzene fontos alakja, olyan művész, akinek öröksége hatalmas, és akinek munkássága továbbra is figyelmet kelt és kivívja a kritikusok, valamint a közönség elismerését

- fogalmazott David Gold postaigazgató.

Hozzátette, hogy a bélyegsor méltó tisztelgés Nagy-Britannia egyik legkedveltebb és legelismertebb zenei ikonja előtt.

McCartney a harmadik zenész, akiről a brit királyi posta bélyegsorral emlékezett meg: korábban David Bowie (2017), majd Elton John (2019) szerepelt különleges bélyegein.

Több mint 60 aranylemezzel és számos toplista csúcsára jutott kislemezzel McCartney a legsikeresebb előadó a brit slágerlisták történetében. A bélyegeket május 28-án bocsátják ki, éppen három héttel McCartney 79. születésnapja, június 18-a előtt.