Hódít az aputest? Will Smith pocakot eresztett a karantén alatt

A színész még képes bizonyítékot is szolgáltatott azoknak, aki nehezen tudnák elképzelni őt kockahas nélkül.

A Men In Black sztárja élete legrosszabb formájába került a koronavírus-járvány miatt korlátozások alatt, és ezt maga Smith állította, mikor a napokban közzétett egy fotót félmeztelen felsőtestéről a közösségi médiában – írja a The Sun.

Lássuk be, nem nehéz magunkra kapni egy-két vagy akár több kilót is a bezártságban, amikor a legjobb programnak a kanapéra kuckózástűnik némi nasival körülvéve. Ez történhetett az A-listás színésszel is, aki a pandémia óta nem igazán forgatott filmet, így nem volt miért fitten tartania magát. Ám ahelyett, hogy rejtegetné újonnan szerzett idomait, inkább a tőle megszokott humorral megosztotta a rajongóival is, hogy mostanában apatesttel hódít, főleg otthoni papucsban a kertben.

Az 52 éves sztár kendőzetlenül őszinte posztját majd hat millió ember értékelte az Instagramom. Bár a kommentszekcióból kiderült, hogy a pici pocakkal csak Smith-nek lehet baja, követői és filmes kollégai ugyanis nem győzik őt dicsérni.