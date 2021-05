Előtte-utána fotón a meghízott Mark Wahlberg

Megosztás Tweet



14 kilót kell magára szednie új filmszerepe miatt.

Mark Wahlberg megmutatta, hogy is fest három hetes hízókúrája után. A színész mindig is kemény edzéstervéről és napi rutinjáról volt híres, hisz nála a kockás hasfal elengedhetetlen. A színész azonban szereti a kihívásokat, így elvállalta, hogy a Father Stu című új filmje kedvéért aputestet varázsol magára -írja a Just Jared.

Az eredmény látványos, már most látszik, hogy lesz mit leizzadnia magáról a forgatások után. A színésznek közel 14 kilót kell magára szednie hat hét alatt, így ez még nem a végleges külső. És hogy Mark mennyire is szenved a kihívás miatt?

Olyan régóta tolom ezt az életmódot, hogy várhatóan mindent fel fogok zabálni. Pékségekbe akarok járni, elmenni a Denny'sbe, palacsintát akarok, mindent megeszek, amit csak meg tudok kaparintani.

A 49 éves Oscar-jelölt sztár számára tehát most eljött a Kánaán, attól pedig kicsit sem félünk, hogy ne tudná néhány hónap alatt ismét csúcsformába hozni magát.