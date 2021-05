Billie Eilish-ból címlaplány lett - fehérneműben domborít

Megosztás Tweet



A 19 éves énekesnő évekig rejtegette idomait, de úgy tűnik most megtört a jég.

Korunk egyik legnépszerűbb dalos pacsirtája alter és különc stílusával, na meg persze hangi adottságaival nemcsak a tinédzsergenerációt, hanem a jóval idősebb korosztályokat is magával ragadta, így nem is meglepő, hogy bármit is tesz, arról a világsajtó azonnalbeszámol, pláne, ha olyan szenzációról van szó, mint egy fehérneműfotózás.

Az énekesnőnek szinte már védjegyévé váltak a bő, alakot eltakaró ruházatok, persze nem véletlenül. Eilish nem akarta, hogy szexualizálják, ezért évekig csak sátorszerű darabokat hordott.

Ellenben úgy látszik, most fordult a kocka, ugyanis az Államokban még mindig kiskorúnak számító Billie, ledobta magáról a köntöst és megvillantotta idomait a Vogue magazin felkérésére – írja a PageSix.

Mivel a popsztár nagy rajongója a negyvenes és az ötvenes éveknek, ezért nem volt kérdéses, mi lesz a fotózás témája. A stylistok ízléses és stílusos pin-up fehérneműbe csomagolták az énekesnőt, a hatás pedig Marilyn Monroe-t is megszégyenítőre sikeredett.