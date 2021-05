Adam Sandler nem kapott korlátlan turmixot, ezért fordult ki az étteremből

A múlt héten elképesztő sikert aratott egy amerikai gyorsétterem alkalmazottjának videója, a sorban álló Adam Sandler miatt. A színész a lányával tért be az IHOP palacsintaházba, azonban az ajtónál lévő hosztesz elkeserítette a várakozási idővel, Sandler pedig nem volt hajlandó 30 percet várni.

Az alkalmazott, bizonyos Dayanna Rodas csak a biztonsági kamera felvételeit megnézve jött rá, hogy nem ismerte fel a filmsztárt, majd a videót megosztva üzent neki, hogy várják vissza nagy szeretettel.

Több bulvárlap is úgy hozta le a történteket, hogy Sandler megsértődött, amiért nem ismerték fel. Erről azonban szó sincs!

A filmsztárhoz is eljutott a minap a bejegyzés, aki most maga reagált Twitterén a sztorira:

For the record, I only left the IHOP because the nice woman told me the all-you-can-eat deal didn’t apply to the milkshakes.

— Adam Sandler (@AdamSandler) May 4, 2021