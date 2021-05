Vilmos és Katalin elfelejtette volna kislányuk születésnapját?

Szinte már hagyománynak számít a királyi családtagok felköszöntése egy fotóval a hivatalos közösségi oldalakon, Katalin és Vilmos mégsem tett közzé egy képet sem lányuk hatodik születésnapja alkalmából. Erre pedig nyomós okuk volt – írja az Elle.

Szó sincs arról, hogy Sarolta más bánásmódban részesülne, vagy szülei kevésbé szeretnék őt testvéreinél. A cambridge-i hercegi pár ugyanis egy bojkottban vett részt, amit Vilmos be is jelentett a hétvége előtt.

As President of the FA I join the entire football community in the social media boycott this weekend. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 30, 2021