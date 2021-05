Jennifer Lopez visszatalált korábbi vőlegényéhez? Újra találkozgatnak Ben Affleckkel

A kétezres évek álompárjaként emlegették Lopezt és Afflecket, de szerelmük nem sokkal az eljegyzés után, kátyúba futott és végül mindketten más ember karjaiban találták meg a boldogságot. Bár közös történetük úgy tűnt, 2004-ben véget ért, most tizenhét évvel később, mégis arról írnak a lapok, hogy az egykori gerlék, ismét egymásra találtak, amiben közrejátszhatott az is, hogy nemrég ért véget mindkettejüknek egy komoly kapcsolata – írja a PageSix.

Jen és a profi baseballjátékos A-Rod között, akkor romlott meg a viszony, amikor hírek kaptak szárnyra a férfi állítólagos hűtlenkedéséről. Az elején úgy tűnt az énekesnő kész megbocsátani párja félrelépését, de végül mégis inkább a szakítás mellett döntött. Affleck 2018-ban vált el Jennifer Garnertől, majd Ana de Armas mellett újra rátalált a szerelem, ami azonban néhány hónapja szintúgy kifulladt.

Jennifer Lopez's exes Ben Affleck and Marc Anthony have quite a bit to say about the triple threat in her latest magazine cover story! https://t.co/pCeKr67leV

— Entertainment Tonight (@etnow) April 5, 2021