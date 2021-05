Igazi horrorsztori, ami Jacko házában történt Lionel Richie-vel

Megosztás Tweet



Mindez a We Are The World készítése közben esett meg.

Andy Cohen show-jában vendégeskedett a 71 éves soul-énekes, a Hellóval és a Dancing On The Ceilinggel világot meghódító Lionel Richie. Elmesélte, hogy a 20 milliós eladást produkáló 1985-ös szerzeményük Michael Jacksonnal, a We Are The World készítése idején szabályos halálfélelme volt.

Michael házában voltunk. Épp próbáltuk összerakni a dal szövegét, amikor halk sziszegésre lettem figyelmes. Először azt hittem, Bubbles, Michael csimpánza lesz az, de amikor jobbra pillantottam, azt hittem menten meghalok. Egy albínó piton nézett velem farkasszemet

- kezdte visszaemlékezését Lionel.

"Először megszólalni sem mertem, majd elkezdtem torkom szakadtából üvöltve kirohanni a szobából, pont úgy, ahogyan horrorfilmekben szokás. Néhány perccel később Michael örömkönnyeivel küszködve, ölelgetve a kígyót hálálkodott a sorsnak, hogy megtalálta a két hete eltűnt és elveszettnek hitt hüllőt" - idézte fel Michael és a saját reakcióját Lionel Richie.

A dal aztán világsláger lett, a producer Quincy Jones volt, és olyan világsztárok énekelnek rajta, mint Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Cindy Lauper, Diana Ross, Billy Joel vagy Tina Turner.