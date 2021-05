Sztárok, akiknek a kezéhez vér tapad

Megosztás Tweet



A celebek életében sem minden a hírnév és a csillogás. Irigylésre méltó életük sokszor csak álca, amivel palástolni próbálják sötét múltjukat. Egyeseket a mardosó bűntudat gyötört, mások sikeres karriert futottak be szörnyű tetteik után, míg akadtak olyanok is akik, nevetséges kifogásokkal próbálták megúszni a börtönbüntetést.

Caitlyn Jenner

Az egykori Bruce Jenner, aki az utóbbi években már csak Caitlynként hívatja magát, nemváltó műtétje előtt, még 2015 februárjában okozott tömeges autóbalesetet, amiben egy nő életét vesztette, további hét ember pedig megsérült. Jenner ép bőrrel megúszta, sőt, még vádat sem emeltek ellene. A balesetben Caitlyn beleszaladt egy pirosnál álló autó hátuljába, ami átsodródott a szembe sávba és összeütközött egy harmadik autóval. A volán mögött ülő nő belehalt a sérüléseibe, a bíróság mégis szabadon engedte Jennert arra hivatkozva, hogy bizonyítottan fékezett a balesetet megelőző másodpercekben. Amennyiben bűnösnek találták volna, úgy egy évet kellett volna ülnie.

Matthew Broderick

A Meglógtam a Ferrarival sztárja és akkori kedvese Jennifer Grey éppen egy észak-írországi úton kocsikáztak 1987-ben, amikor máig megmagyarázhatatlan okból a színész áttért a szembe sávba, ahol frontálisan ütközött egy másik autóval. A volánnál ülő anya és lánya még a helyszínen meghaltak. Broderickot és Greyt kórházba szállították, mindketten könnyebb sérüléseket szereztek a karambol során. A színész nem volt alkoholos befolyásoltság alatt, így nem tartóztatták le. Végül 175 dollár (mai árfolyamon kb. 50 ezer forint) pénzbüntetéssel megúszta az egészet.

Venus Williams

A sportcsillag nem olyan rég, 2017-ben szenvedett autóbalesetet egy kereszteződésben, amiben a másik jármű egyik utasát súlyos sérülésekkel szállították kórházba, majd két hétre rá belehalt a sérüléseibe. Az eset után hosszas kivizsgálás vette kezdetét, és bár minden jel arra utalt, hogy a teniszezőnő hibájából történt a szerencsétlenség (még az elhunyt felesége - aki a kocsit vezette a balesetkor - is Venust okolta), később egy biztonsági kamera felvétele mentette ki Williamst a helyzetből. A videón jól látható volt, hogy a sportoló a KRESZ szabályainak megfelelően járt el, így nem indult ellene vádemelés.

O.J. Simpson

A világhírű amerikaifutball-játékost történetét szinte mindenki ismeri. Simpson a vád szerint 1994-ben rajta kapta feleségét Nicole Brownt és annak szeretőjét Ron Goldmant és halálra késelte őket. Tárgyalását az egész világon közvetítették és bár minden jel arra mutatott, hogy a férfit elfogják ítélni, a sportolónak végül sztárügyvédjeinek köszönhetően sikerült nyernie és az esküdtszék felmentette őt. A gyilkossági ügyet ezzel lezárták, de halálra késelt Nicole családja nem hagyta annyiban és polgári pert indított Simpson ellen, amiben a bíróság 33,5 millió dollár kártérítésre (mai árfolyamon kb. 9,6 milliárd forint) kötelezte a sportolót. 2007-ben végül mégis rács mögé került 33 évre egy fegyveres rablás miatt. 2017-ben feltételesen szabadlábra helyezték. A gyilkossági ügyben a hivatalos vádirat szerint, senkit nem találtak bűnösnek Nicole és Ron megölésében.

Ha ez nem lett volna elegendő veszteség a családoknak, és azoknak, akik hisznek az igazságszolgáltatási rendszerben, O. J. Simpson Pablo Fenjves amerikai íróval közösen kiadott „Ha én tettem volna” című könyvével öntött olajat a tűzre. További részletek, ebben a cikkünkben: O.J. és az igazságszolgáltatás macska-egér harca

Charles S. Dutton

A most 70 éves amerikai színész és producer, fiatalon amatőr ökölvívó volt, 17 éves korában pedig verekedésbe keveredett, aminek következében egy ember halálát okozta. Charlest hét év börtönbüntetésre ítélték, majd nem sokkal szabadulása után újra rács mögött találta magát tiltott fegyverviselés vádjával. A színész elmondása szerint, a bent töltött idő alatt is gyakran keveredett balhékba, ezért egyszer hat napra magánzárkába tették, ahová magával vihetett egy könyvet. A regény olyan mély benyomást tett rá, hogy színjátszó csoportot indított az elítéltek számára, majd büntetése leteltével belevágott a színészi karrierbe. Szerepelt többek között, A végső megoldás: Halál, Ha ölni kell, a Mimic című filmekben. Illetve a Doktor House című sorozatban is.

Michael Jace

A Kemény zsaruk című sorozatból is ismert színész saját magát adta fel 2014-ben, amikor betelefonált a segélyhívónak, miszerint egy veszekedés során lelőtte feleségét, Aprilt. A hírek szerint a feleség válni akart agresszív férjétől és vita egy állítólagos megcsalás miatt robbant ki, a féltékeny férj azonban nem hitt a nőnek, ezért lelőtte. Jace később a tárgyaláson ártatlannak vallotta magát emberölés vádjában és azzal takarózott, hogy fájdalmat akart okozni feleségének, arra nem számított, hogy elvérzik. Az esküdtszéket nem hatotta meg a kifogás és negyven év letöltendőre ítélték a színészt. Jace kisebb szerepekben láthattuk a Forrest Gumpban, A rajongó című filmben, A majmok bolygójában, a Bölcsőd lesz a koporsód című moziban is.