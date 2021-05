Mindketten Julia Robertsért voltak oda, de a barátság megmaradt

Megosztás Tweet



Kiefer Sutherland és Jacon Patric elásta a csatabárdot, pedig szörnyű dolog történt.

Az 1999-es Oltári nőben Julia Roberts lelép a saját esküvője napján. Nos, ezt a valóságban is megtette nyolc évvel előtte, amikor Kiefer Sutherlanddel kellett volna frigyre kelnie. Lelépett, méghozzá Írországba, a rossz nyelvek szerint már akkor azért a Jason Patricért, akivel aztán össze is jött emlékezik vissza a Dailymail.

A borzasztó az egészben az, hogy Jason és Kiefer jóbarátok voltak. És leszámítva egy 2011-es filmbemutatót, amikor összetalálkoztak, és pár szót váltottak, nem volt közöttük azóta - érthetően - kapcsolat.

Most Michael Rosenbaum podcastjáben azonban először megvitathatták a legendás szerelmi háromszöget, ami akkor komoly csemegét szolgáltatott a bulvársajtónak. Úgy tűnik. elásták a csatabárdot.

"Eric Clapton és George Harrison is jóbarátok voltak, majd amikor egyazon nőbe lettek szerelmesek, a dolog megváltozott, majd mégis a barátság győzedelmeskedett. Ha ők meg tudták oldani, mi miért nem tudnánk Jasonnel?"

- tette fel a kérdést Kiefer.

Majd Jason is hozzászólt: "Az egy furcsa időszak volt számomra, és mondhatom, mindnyájunk számára. Az idő azonban ezt a szörnyű sebet is be tudta gyógyítani."