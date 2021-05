Húsz éve a hangja miatt írtak róla, ma már csak a felesleges kilói miatt

1999-ben üstökösként robbant be a popzene egén a bomba alakú, de még inkább tökéletes hangú énekesnő, Jessica Simpson. Akkoriban még húszéves sem volt, és az I Wanna Love You Forever dalt ma is sok amerikai rádió játssza, nem véletlenül.

Később férjhez ment a színész-énekes Nick Lachey-hez, és innentől mintha minden döcögősebben ment volna. A lemezek már nem fogytak, a dalok kevésbé voltak jók, és elkezdtek a kilók felszaladni az addig karcsú testre.

Jessica Simpson says she threw her scale away, has no idea of her weight https://t.co/tUnNzKFhik pic.twitter.com/Wx2rsAX9lw

— Page Six (@PageSix) April 28, 2021