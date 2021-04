Kiderült, mi lapul Nagy Adri gardróbjában!

Megosztás Tweet



Nem attól lesz valaki trendi és szép, ha a legújabb divat szerinti ruhadarabokat hordja – véli Nagy Adri. Az énekesnő a Ridikül csütörtöki adásában árulta el: inkább kevesebb ruhát vásárol, de az legyen minőségi, újrahasznosított és lehetőleg magyar tervezőtől való.

Dióssy Klári és vendégei a gardróbfrissítésről, gardróbrendezésről beszélgettek a Duna Televízión látható Ridikül csütörtöki adásában. Mengyán Eszter blogger, újságíró, Molnár Alexandra tervező, designer és Nagy Adri énekesnő mellett Schiffer Miklós stílustanácsadó is kifejtette véleményét a témában.

A Ridikül vendégei egyetértettek abban, hogy muszáj rendszeresen rendezni ruhatárunkat, amelyre a téli-nyári szezonváltás kiváló alkalmat ad. Még Schiffer Miklós stílustanácsadó is a gardróbrendezők táborát erősíti. A mennyiségi kérdésben viszont már megoszlottak a vélemények, Schiffer Miklósnak például csak fehér ingből 40 darabja van otthon. „Igaz, én készíttetem a ruháimat, a férfi alapdarabok pedig amúgy sem mennek ki a divatból” – tette hozzá.

A hölgyek esetén a helyzet bonyolultabb, de a Ridikül vendégeire a nagyfokú tudatosság jellemző.

„Inkább kevesebb, de jó minőségű ruhát vásárolok. Figyelek az anyagösszetételre és arra, hogy lehetőleg magyar tervező munkája legyen. Kisfiamnak is igyekszem kevesebb ruhát venni, hiszen hamar kinövi őket” – árulta el Nagy Adri, majd hozzátette: „a ruhák vásárlásánál fontos az önismeret. Gyerekkorom óta a földszínekhez ragaszkodom, szeretem a bézst, a pasztellszíneket – ezek semlegességük miatt remekül kombinálhatók egymással”.

Az önismeret fontosságát Molnár Alexandra is kiemelte, szerinte hasznos színtanácsadáson részt venni azoknak a hölgyeknek, akik bizonytalanok benne, mi áll jól nekik. „Így a vásárlás is egyszerűbb, a meglévő darabok jól összepasszinthatók egymással és környezetvédelmi szempontból is jót teszünk” – fogalmazott a tervező, designer.

Mengyán Eszter egy megdöbbentő adatra hívta fel a figyelmet a beszélgetés során. „Egy darab fehér pamutpóló előállításához 2720 liter édesvízre van szükség, ami körülbelül három évre elegendő ivóvizet jelent egy felnőtt ember számára. Érdemes hát elgondolkodni, hogy szükséges-e tavasszal egy nagybevásárlás, vagy jó, ami a gardróbban van” – tette fel a kérdést a blogger.

A Ridikül csütörtöki adását ide kattintva megéri újranézni, hiszen Mengyán Eszter azt is elárulta, hogyan lehet ruháinkat felfrissíteni, felfedezni új arcukat, illetve melyek azok az alapdarabok, amelyeket praktikus lehet beszerezni.