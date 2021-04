A Gyűrűk Ura sztárját hamarosan egy izgalmas sci-fiben láthatjuk újra

Megosztás Tweet



David Cronenberg, a horror kanadai mestere (A légy, Meztelen ebéd) sci-fit forgat Kristern Stewarttal és Viggo Mortensennel a főszerepben.

Kristen Stewart, Viggo Mortensen to Star in David Cronenberg’s Sci-Fi Thriller ‘Crimes of the Future’ https://t.co/bE7m63BZv0 — Variety (@Variety) April 29, 2021

A Crimes of the Future című produkcióban Léa Seydoux is szerepel majd. A forgatás Görögországban kezdődik még idén nyáron.

A történet a közeljövőben játszódik, amikor az emberek már megváltoztathatják a külsejüket, például új szerveket növeszthetnek. A forgatókönyvet is Cronenberg jegyzi, ez az első sci-fi forgatókönyve az 1999-es eXistenZ - Az élet játék című kiber-thriller óta.

Cronenberg korábban az Erőszakos múlt, az Eastern Promises - Gyilkos ígéretek és a Veszélyes vágy című filmen dolgozott együtt Mortensennel.