Jason Statham és Guy Ritchie 15 év után újra együtt forgat

Tizenöt év után ismét Jason Stahammel forgatott akcióthrillert Guy Ritchie. A Wrath of Man (Az ember haragja) című filmben Post Malone amerikai rapper is szerepel.

Ritchie 1998-ban dolgozott együtt először Stathammel A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső című filmjében. 2000-ben folytatták a közös munkát a Blöff című filmmel, majd öt évvel később a Revolver című akciófilm következett.

Jason Statham and director Guy Ritchie are back in action. Watch the #WrathOfMan trailer now and see it in theaters April 30. pic.twitter.com/h1cK2PaY8j

— Movieflic.⭐⭐⭐ (@movieflicUg) April 27, 2021