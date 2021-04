Film készül a Bataclanban történt terrortámadásról

Megosztás Tweet



Jean Dujardin lesz az egyik főszereplője a 2015-ös párizsi merényletekről szóló alkotásnak.

A filmet gyártó StudioCanal szerdai közleménye szerint a produkció a terrorizmus elleni küzdelmet mutatja be a merénylők elleni ötnapos hajsza felidézésével. 2015. november 13-án dzsihadista harcosok 130 embert öltek meg és 350-et megsebesítettek a párizsi Bataclan koncertteremben és a főváros más pontjain.

Díszőrség a párizsi Bataclan színház előtt a 2015. novemberi, 89 ember életét követelő dzsihadista támadás után (Fotó: MTI/EPA)

A filmet Cédric Jimenez rendezi, Jean Dujardin mellett Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Anais Demoustier és Sofian Khammes is szerepel a produkcióban. A forgatókönyvet Olivier Demangel írta.

A 12 hetes forgatás május közepén kezdődik, a francia helyszínek mellett Görögországban és Belgiumban is dolgozik majd a stáb.

Most fejeződött be egy spanyol film forgatása is, amely szintén a Bataclanban történt tragikus eseményekről szól. Isaki Lacuesta Un ano, una noche című munkája egy spanyol túlélő vallomása nyomán készült.