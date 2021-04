A nyilvánosság elé állt Károly herceg és Kamilla eltitkolt szerelemgyermeke

Megosztás Tweet



A most 55 éves Ausztráliában élő férfi váltig állítja, hogy ő a brit trónörökös elsőszülött fia.

Aussie who claims he’s Prince Charles and Camilla’s lovechild shares bizarre ‘proof’ pic comparing his son to the Queen https://t.co/RS8urKAxrp — The Sun (@TheSun) April 23, 2021

Az évtized titkára derülhet fény, amennyiben igaznak bizonyul a felvetés, miszerint Wales hercege és Cornwall hercegnéje közös gyermeket nemzett, még jóval Diana képbe kerülése előtt.

Simon Charles Dorante-Day 1966-ban született Angliában, jelenleg Ausztráliában él és dolgozik mérnökként és saját elmondása szerint, édesapja az angol trón várományosa, édesanyja pedig Kamilla hercegné.

Története szerint, az akkor 17 éves Károly teherbe ejtette a 18 éves Kamillát, de mivel a királyi család nem szorgalmazta a szerelmes tinédzserek kapcsolatát, ezért úgy döntöttek, a kicsit örökbe adják két, a királynő szolgálatában álló alkalmazottnak. Simon Charles fogadott nagyszülei, Winifred és Ernest voltak, akik szakácsként és kertészként dolgoztak az udvarnál. 18 hónapos korában végül Karen és David Day fogadta őt örökbe, akik felnevelték, de "nagyszüleivel" továbbra is tartotta a kapcsolatot. Tőlük tudja, hogy igazi szülei valójában Károly és Kamilla voltak.

A férfi számtalan kutatást végzett a témában, és bár bizonyítéka nincs állításai igazolására, ő mégis szentül hisz bennük. Állítja továbbá azt is, hogy emlékei vannak arról, hogy gyerekkorában sokszor vitték Portsmouth környékére, ahol egy nővel kellett találkoznia és akiről úgy gondolja, hogy Kamilla volt az. Bár az anyakönyvi kivonaton egy királyi családtagnak sem olvasható a neve, Simon Charles szerint ez annak az oka, hogy meghamisították a papírokat, nehogy fény derüljön a kilétére. A férfi úgy tudja, hogy Diana is tudott Károly és Kamilla eltitkolt szerelemgyermekéről és készen állt nyilvánosságra hozni az igazságot, de mielőtt megtehette volna, elhunyt egy tragikus autó balesetben.

A The Sun információ alapján viszont sok ponton sántít a történet. Simon szerint, "szülei" 1965-ben találkoztak először Winston Churcill, korábbi miniszterelnök temetésén, ezzel szemben a valóságban a két fiatal csak 1970-ben ismerkedett meg egymással egy windsori pólómérkőzésen, valamint egy fényképes bizonyíték sincs arról, hogy Kamilla 1966-ban gyermeket várt volna. Akkoriban sok társasági eseményen részt vett és számos kép készült róla, de egyiken sem látni kerekedő pocakot.

Simon Charles Dorante-Day a cáfolatok ellenére is kitart az igaza mellett, olyannyira, hogy a a Legfelsőbb Bírósághoz is nyújtott be papírokat, amiben azt szeretné ha a cornwalli hercegné DNS vizsgálatnak vetné alá magát.

A hír természetesen a királyi udvarba is eljutott, de sem a szóvivőjük, sem pedig Károly és Kamilla nem kívánják kommentálni a férfi állításait.