Mi történt Zac Efron arcával? Plasztikával vádolják

There seemed to be something slightly off about #ZacEfron 's appearance on #BillNye ’s #EarthDayMusical special…🤔 https://t.co/Gjp4p0FWbK

Twitteren kezdett egy terjedni egy fotó Zac Efronról, melyen sokak szerint már nem régi önmaga az egyébként jóképű színész. Az internet népe azonnal farkast kiáltott, pontosabban plasztikai beavatkozást!

A legnagyobb showman sztárjának valóban kikerekedett az arca, de hogy ezért mi okolható, vagy csupán egy előnytelen felvételről van szó, azt nem lehet biztosan tudni. Zac Bill Nye's "Earth Day podcastjában tűnt fel a minap, onnan kerültek kivágásra a szóban forgó felvételek, amik szerint megváltozott Efron arccsontjának vonala, de ajkai is teltebbek annál, mint amilyennek nem is olyan rég láthattuk Netflixes sorozatában a Zac Efronnal a Föld körülben.

Here are pictures of Zac Efron this year being absolutely adorable to clean your timeline of all of the slander pic.twitter.com/LZNobqk7UP

