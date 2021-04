Az első alakalom, hogy valaki nem akart szelfizni Katalin hercegnével

Megosztás Tweet



Egy bárányról van szó, aki meglehetősen megilletődött a nagy figyelemtől.

Kate Middleton & Prince William enjoyed a day on a farm today, where they rode a tractor, met some farm animals and more: https://t.co/ef3wPSicmX — JustJared.com (@JustJared) April 27, 2021

Katalin hercegné vidékre látogatott a minap, ahol alkalma volt egy kicsit belekóstolni a földművelés és az állattartás rejtelmeibe a darlingtoni Manor Farmon.

Katalin, akit férje, Vilmos herceg is elkísért a hivatalos látogatásra, nem csak a traktorra ülhetett fel, de a farm apró állataival is közelebbről megismerkedhetett. Egy báránnyal például sikerült is összebarátkoznia, bár a közös szelfire a Just Jared fotója alapján már nem különösebben volt kapható.

A kötött pulóvert, parkát és farmert viselő hercegnéről egyébként a riporter, Rebecca English videót is készített, amint traktort vezet, ami szintén nem mindennapi látvány.