Ez már tényleg túlzás! A Baywatch bombázója tininek néz ki 53 helyett

Donna D’Errico nem hogy öregedett volna a sorozat óta, de talán még fiatalabbnak néz ki, mint akkoriban.

Nyilvánvalóan Erika Eleniakra és Pamela Andersonra asszociálunk elsőként, mint "A Baywatch-bombázó", még akkor is, ha a legendás sorozat tömegével adott lehetőséget csinos és formás kezdő színésznőknek arra, hogy befuthasson a piros fürdőruhában. Van, aki valóban befutott, mint a két fenti hölgy, és sokan vannak, akik csak maximum a tengerbe futottak be a fürdőruciban.

Donna D'Errico 1995-ben még a Playboy címlapján feszített, egy évre rá már a sorozatban találta magát, és három éven át szaladt lassítva társaival a férfi nézők, valamint a Jóbarátok pasijai nagy örömére. Majd igyekezett azt az utat bejárni, amit Pamela, és hozzáment ugyanannak a zenekarnak a basszusgitárosához, Nikki Sixxhez, melyben Tommy Lee, Pam ex-férje dobolt (Mötley Crüe).

Aztán Donna ahogy kell, el is tűnt a süllyesztőben. Most azonban valami elképesztő fotósorozattal jelentkezett - melyet alaposan szemlézett a The Sun. Eddig kizárólag Brad Pitt öregedett fiatalra, de az a Benjamin Button film fantáziavilága volt. Ez pedig a valóság. Hiszi, hogy Donna 53 éves? Pedig annyi!