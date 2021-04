Előzetest kapott Steven Spielberg újragondolt West Side Storyja

Megosztás Tweet



A modernkori Rómeó és Júlia történet még idén a mozikba kerül.

Alig, hogy kihirdették a 93. Oscar nyerteseket, a legendás rendező már be is csekkolt a jövő évi jelöltek listájára, ugyanis előzetest kapott a tavalyra ígért West Side Story új változata, amit a koronavírus-járvány miatt halasztottak el 2021. decemberére – írja a Hollywood Reporter.

1958-ban hatalmas siker övezte az eredeti, Broadway színpadára tervezett produkciót, amit aztán az 1961-es még nagyobb ovációt övező film követett. A Robert Wise és Jerome Robbins rendezte alkotás tíz Oscar-díjat söpört be annak idején, így nem csoda, hogy Spielberg változatát már az előzetes alapján aranyszobrocska esélyesnek titulálják.

Az ötvenes években New York West Side negyedét két banda háborúja dúlja fel. Mindkét fél egyeduralmat szeretne a környék felett. Az utolsó nagy összecsapásba viszont közbeszól a szerelem. Tony (Ansel Elgort) beleszeret az ellenséges banda vezetőjének húgába, Mariába (Rachel Zegler), de ahogy azt már a Rómeó és Júliából tudjuk, szerelmük tragikus véget ér.

Spielberg filmjében olyan nevek kaptak még helyet, mint Ariana DeBose, Maddie Ziegler, David Alvarez vagy Corey Stoll, de láthatjuk majd Rita Morenot is, aki az 1961-es verzióban is szerepelt, sőt Oscar-díjat is kapott legjobb mellékszereplő kategóriában alakításáért.