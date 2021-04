Bezsongtak a rajongók Bard Pitt copfjától

Brad Pitt—the man, the legend, and his tiny bun. https://t.co/vkGehAVb0O

Brad Pitt szívdöglesztőbb, mint valaha. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az Oscar-díjátadón a legjobb női mellékszereplőnek járó szobor díjazottja helyett, minden figyelem a szmokingos Bradre irányult, vagyis pontosabban frizurájára -számolt be róla a Vanity Fair.

A filmsztárnak mindig is jól állt a hosszabb haj, emlékezzünk csak a Szenvedélyek viharában című filmjére. Brad pedig ismét hódol a rég trendnek, csak ezúttal copfban hordja a hosszabb tincseit.

One more time for Brad Pitt's MAN 😍 BUN 😍 #Oscars https://t.co/zdiabreDnC pic.twitter.com/1PJmUFIfWN

A Twitter szinte azonnal reagált a stílusváltásra, és a színészt dicsérő posztokkal lett tele. Annyit mondanánk, hogy osztjuk a pozitív véleményt...

Once upon a time in Hollywood...Brad Pitt grew a pandemic ponytail and now I want one! #Oscars pic.twitter.com/oGaNGrAxCj

— Chris Gardner (@chrissgardner) April 26, 2021