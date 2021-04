Az Olsen-ikrek húga nem akart többé Olsen lenni

“I thought ‘I don’t want to be associated with [Mary-Kate and Ashley]’, for some reason.” https://t.co/fFKVvoGWxi

Bár még csak tízéves volt, de igencsak nyomasztotta nővérei hírneve, nem beszélve arról, hogy amikor meghallgatásokra járt gyerekként, elkezdte észrevenni azt a fajta megkülönböztetést, amire semmi nem predesztinálta, hanem kizárólag családneve indokolta.

"Nyilván nem ismertem annak idején a nepotizmus kifejezést, de átélni már bőven átéltem" - kezdte visszaemlékezéseit Elizabeth Olsen, akt a WandaVisionnel robbant be a köztudatba.

- vallott őszintén Elizabeth.

@WandaVision's #LizzieOlsen tells GLAMOUR why she wanted to change her surname growing up: “I guess I understood what nepotism was inherently as a 10-year-old. There is some sort of association of not earning something that I think bothered me.” https://t.co/EGW3BAI6dK pic.twitter.com/K5Ds3sBY6B

— British GLAMOUR (@GlamourMagUK) April 21, 2021