Így néznek ki ma a Váratlan utazás és az Anne Shirley-filmek szereplői

Lucy Maud Montgomery kanadai írónő művei nagy népszerűségre tettek szert a filmes feldolgozásoknak köszönhetően. A kilencvenes években forgatott Váratlan utazás, valamint az 1985 és 2008 között filmvászonra kerülő Anne Shirley-filmek szereplői meglehetősen sokat változtak.

Lucy Maud Montgomery kanadai írónő 69 éve, 1942. április 24-én hunyt el. Az írónő 1874. november 30-án született a Prince Edward-sziget Clifton nevű városában. A sziget sokszor megjelenik a műveiben, itt játszódnak a leghíresebb műveiből készült, Kevin Sullivan által rendezett filmfeldolgozások is, mint az Anne Shirley-filmek (Anna, Anna II., Anna – A történet folytatódik, Anna – Az új kezdet) vagy a Váratlan utazás című sorozat, bár maga a város, Avonlea kitalált. A filmek az Anne otthonra talál című kötettel kezdődő, Anne Shirley-ről szóló könyvsorozatból, míg a Váratlan utazás az Avonlea-i krónikák című művein alapszanak. De nézzük, hogy néznek ki ma a szereplők, és mivel foglalatoskodnak.

Sarah Polley

A Sarah Stanley-t alakító színésznő már 42 éves, felhagyott a színészkedéssel, és ma már rendezőként tevékenykedik. Az ACTRA, a kanadai színészek és művészek képviselete 2020-ban az év asszonyának választotta. A 2017-es Alias Grace című Netflix-sorozathoz a forgatókönyvet ő írta Margaret Atwood regénye alapjén.

Gema Zamprogna

Felicity King szerepében a már 44 éves Gema Zamprognát láthattuk, akiről 2015-ben kaphattunk hírt a sorozat hivatalos Facebook-oldalán. A poszt szerint a színésznő feltűnt a Murdoch nyomozó rejtélyeiben, továbbá a World Vision humanitárius szervezettel dolgozik, valamint jógát és balettet tanít.

Zachary Bennett

A Felix Kinget alakító Zachary Bennett 41 éves, és nemrégiben feltűnt Az esernyő akadémia című netflixes sorozatban (Lance Briggs szerepében).

Lally Cadeau

Felicityék édesanyját, Janet Kinget Lally Cadeau alakította, aki 73 éves, és még mindig a színészet útját járja. Ő is felbukkant a Murdoch nyomozó rejtélyeiben.

Mag Ruffman

Az Olivia Kinget megformáló 64 éves színésznő is feltűnt a Murdoch nyomozó rejtélyeiben, valamint Sarah Polley-val részt vett az Alias Grace-ben is, ahol Diane-t alakította. Egyébként színházban lép fel, és Kanadában műsorvezetőként is megjelenik.

R. H. Thomson

A Jasper Dale-t alakító színész már 73 éves. Lucy Maud Montgomery műveitől nem ment messzire, ugyanis Anne Shirley történetének Netflixes feldolgozásában (Anne, E-vel a végén! 2017-2019) ő alakította Matthew Cuthbert-öt.

Megan Follows

Anne Shirley szerepében a most már 53 éves Megan Follows-t láthattuk, akinek frissebb szerepei közt van Medici Katalin Az uralkodónőben (2013–2017) vagy Michelle Gibson a Wynnona Earp-ben. Jelenleg rendezői munkába vágott, és egy thrilleren (aminek angol címe Maternal lesz) dolgozik.

Barbara Hershey

Az idősebb Anne-t alakító 73 éves színésznő amellett, hogy letagadhatná korát, igen sok szerepet tudhat maga mögött. Játszott az Insidious horrorfilmekben, az X-aktákban, és szerepelt az Egyszer volt, hol nem volt című sorozatban is.

Schuyler Grant

Anne Shirley legjobb barátjnőjét, Diana Barryt az 50 éves Schuyler Grant alakította, aki azóta a színészetet jógára cserélte, jógaoktatással foglalatoskodik.

És sajnos olyanok is vannak, akik már nincsenek köztünk:

Jackie Borroughs

Mindenki szeretett Hetty nénijét Jackie Borroughs játszotta. A színésznő sajnos 2010-ben elhunyt, 71 éves korában. Élete során több filmben is játszott, például a 2003-as Willard című horrorban.

Jonathan Crombie

Az Anne Shirley szerelmét, GIlbert Blythe-ot alakító színész 48 évesen hunyt el.

Címlapfotón: Sarah Polley (Fotó: Twitter)