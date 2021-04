Megan Fox és Machine Gun Kelly szerelmének záloga különösen abszurd

Megosztás Tweet



Az énekes nyakában viselt ékszert nem gyémánt ékesíti, valami annál is értékesebb. Legalábbis számára.

Barátaival és szerelmével ünnepelte harmincegyedik születésnapját a népszerű zenész Machine Gun Kelly. A szülinapi buliról Kelly Instagram oldalán osztott meg néhány képet és videót.

„Jövő nyáron felnövök...Üdvözlettel: szülinapos fiú.” - írta közösségi oldalán, mely bejegyzést elnézve, a partin sokkal többen voltak a megengedettnél, ráadásul maszkot sem viselt senki.

A rapper szerelme, a 34 éves Megan Fox is természetesen jelen volt a szülinapon, és együtt ünnepelt MGK-vel és barátaival. Sztárokból nem volt hiány, hiszen többek között Kelly zenésztársának, Travis Bakernek új szerelme Kourtney Kardashian is tiszteletét tette.

Közel egy éve alkot egy párt Megan Fox és Colson Baker, művésznevén Machine Gun Kelly

Angelina Jolie és Billy Bob Thornton 2000-es évek elejei szerelmi románcához hasonlóan, a Fox-Kelly páros férfi tagja is barátnője vérét viseli nyaka körül. Egy kis medál lóg az énekes nyakában, melyben Fox egy csepp vére lebeg. A szerelmi zálog Valentin nap alkalmából készült, melyről Instagramján korábban MGK két fényképet osztott meg a következő képaláírással:

A nyakam körül viselem a véred

A fotó közzétételével a 31 éves zenész a Travis Barkerrel közösen írt, 2020-as dalára is a "Bloody Valentine"-ra is visszautalt. Nagyjából szó szerinti kell érteni a dal címét, hisz tényleg barátnője vére szerepel a képen.

Eseményekkel teli egy éven van túl a páros

Megan Fox például tetoválást varratott, melyen az "el pistolero" olvasható – az az spanyolul a "fegyveres". A rajongók gyorsan összerakták a képet, ugyanis Baker művészneve is tartalmazza a fegyver szót. Ráadásul elkészült a Bloody Valentine dal klipje is, melyben Megan szerepel. Nemrégiben pedig az eljegyzésükről szóló pletykáktól volt hangos az internet, azonban ezeket a híreket gyorsan meg is cáfolták. Egy közeli ismerősük mesélt arról, mit is gondol a pár az eljegyzésről

„A közeljövőben az eljegyzés illetve a gyermekvállalás is szóba jöhet Megan Fox és MGK életében, azonban Megan egyelőre még habozik, viszont Colson nagyon szeretné, ha mindez megtörténne. Nagyon jól érzik magukat együtt, folyton nevetnek és a legjobb dolgokat csinálják” – mondta a forrás.

Foxnak és Kellynek is van már gyermeke korábbi partnereiktől. A színésznőnek három fia van volt férjétől, Brian Austin Greentől. Kellynek egy lánya van exétől, a 11 éves Casie Baker.