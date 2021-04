Az Oscar-gála előszobájának nyertese a Nomádok földje lett

Megosztás Tweet



Kiosztották a a független filmek versenyének trófeáit.

A Nomádok földje, Chloé Zhao kínai-amerikai rendező alkotása nyert a független filmeket jutalmazó Independent Spirit Awards csütörtöki virtuális gáláján.

A legjobb filmnek járó trófeát a többi díjjal együtt 36. alkalommal virtuálisan, főként előre felvett elemekből álló műsor keretében adták át a hagyományos Santa Monica-i sátras tengerparti ceremónia helyett.

Az eseményt sokan az Oscar-díjátadó visszafogott főpróbájának tartják: a Holdfény, a Spotlight - Egy nyomozás részletei, a Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje) és a 12 év rabszolgaság is megnyerte a Spirits Awardot, majd másnap az Oscart, noha az elmúlt néhány évben különböztek a két gála legjobb filmet elnyerő alkotásai. Tavaly a Búcsú diadalmaskodott a függetlenek között, az Oscart a Paraziták nyerte.

Idén sok a közös jelölt, többek között a Minari, az Ígéretes fiatal nő, vagy a Sound of Metal. A Nomádok földje a Spirits előtt bezsebelte a Golden Globe, a brit BAFTA, a producerek és a rendezők céhe díját is. Zhao csütörtökön a legjobb rendező díját is hazavihette. A kínai-amerikai rendező három évvel ezelőtt a Spirits díjátadóján beszélt először a későbbi Nomádok földje főszereplőjével, Frances McDormanddal a projektről.

A további díjazottak között is számos Oscar-jelöltet találni: a Minari színésznője, Yuh-Jung Youn nyerte a legjobb női mellékszereplő díját, a 72 éves Paul Raci pedig a Sound of Metalban nyújtott alakításáért a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést. A legjobb forgatókönyvért Emerald Fennellt (Ígéretes fiatal nő) tüntették ki.

Meglepetést jelent a legjobb férfi főszereplő díjazottja, Riz Ahmed (Sound of Metal), mivel az idei díjszezonban leginkább a tavaly nyáron 44 évesen rákbetegségben elhunyt Chadwick Boseman kapott posztumusz elismerést utolsó filmjében, a Ma Rainey - A blues nagyasszonyában nyújtott alakításáért.

A legjobb női főszereplő díját Carey Mulligannek (Ígéretes fiatal nő) ítélték oda, szép reményekkel indulhat az Oscar azonos kategóriájáért is. A díjszezonban korábban rajta kívül Viola Davist (Ma Rainey - A blues nagyasszonya) és McDormandet (Nomádok földje) tüntették ki.

Robert Altman-díjat kapott rendezéséért, a szereplőválogatásért és szereposztásáért a One Night in Miami..., amely Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke és Jim Brown 1960-as évekbeli találkozóját meséli el. Idén a Spirit Awards a televíziós produkciókat is díjazta: a nyertesek között volt Michaela Coel sorozata, a Tönkretehetlek, mely két kategóriában is első lett.