Meghan Markle szinte mindennap ezt eszi második terhessége alatt

Volt min csámcsognia a sajtónak az utóbbi időben, ugyanis Harry és Meghan bőven szolgáltattak rá okot, de a királynő férjének, Fülöpnek a halála megrázta az egész családot, így úgy tűnik (legalábbis egyelőre), hogy sikerült elásniuk a csatabárdot. A sussexi herceg azonnal a Királyságba utazott, hogy tiszteletét tegye elhunyt nagyapja előtt, míg felesége az Államokban maradt orvosi utasításra, bár néhány állítás szerint Meghan azért nem hagyta el otthonát, hogy jelenlétével ne terelje el a figyelmet a gyászidőszakban.

Mivel Markle pár napra egyedül maradt, így bőven volt ideje önmagára és a kicsire fókuszálni. Egy a US Weeklynek nyilatkozó bennfentes szerint, Meghan sokkal jobban élvezi második terhességét, mert nincs kitéve annyi stressznek, mint Archie-val és így nyugodtabbak a mindennapjai.

A hercegné világ életében odafigyelt a tiszta táplálkozásra és a rendszeres sportra, nincs ez másképp akkor sem, ha történetesen gyermeket vár, sőt, ismerősei állítják, hogy még soha nem volt ilyen jó formában.

Meghan sokat pihen, relaxál és jógázik, még pocakosan is! Testileg és szellemileg is felfrissíti a mozgás a babavárás alatt. Ami az étkezést illeti, imádja a tésztát, de próbál egészségesen étkezni és a glutént is kerülni, így másik nagy szenvedélyének hódol: a gyümölcsöknek. Rengeteg bio gyümölcsöt eszik minden nap.