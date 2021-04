Érkezik az Így jártam anyátokkal folytatása, az Így jártam apátokkal

Megosztás Tweet



Már a főszereplőt is kiválasztották.

via GIPHY

Nem először röppenek fel a hírek, hogy elkészítik a How I Met Your Father című sorozatot, ugyanis még 2013-ban a szériát futtató CBS felkérte az alkotókat, hogy forgassanak le egy epizódot, de végül a pilot után a csatorna úgy döntött, mégsem rendeli be az évadot, így a projekt parkoló pályára került.

A Hulu ellenben igenis kíváncsi volt, mit lehet kihozni a kétezres évek egyik nagy szitkom sorozatából, ami kilenc évadon át kötötte le a nézők figyelmét. Egy szó, mint száz, hivatalosan is érkezik az Így jártam apátokkal, csak ezúttal az elbeszélőnk nő lesz. Egy bizonyos Sophie, aki haladva a korral, randialkalmazásokon keresi a nagy Őt. A szerepre már meg is találták a készítők a tökéletes színésznőt, a Lizzie McGuire egykori sztárját, Hilary Duffot – írja a JustJared.

Mindig is imádtam ezt a sorozatot, így szinte még fel sem fogom, hogy én is a részese lettem. Alig várom a forgatásokat, hogy beleássam magam Sophie karakterébe!

Első körben még nem tudni mást az érkező szériáról, csak gyanítani lehet, hogy hasonló koncepció alapján készül majd, mint az eredeti. Arról, hogy az Így jártam anyátokkal stábjából visszatér-e valaki, szintén nincs hír, bár gyanítjuk, hogy a rajongók nem haragudnának meg érte, ha kedvenc szereplőik felbukkannának, még ha csak egy jelenet erejééig is.