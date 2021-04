Rá sem ismerni: Christian Bale ismét megmutatta, mekkora átváltozóművész

Megosztás Tweet



Új filmje kedvéért nem csak a fodrászt látogatta meg, de ismét kemény diétába és sportolásba kezdett.

Christian Bale az átváltozás nagymestere, ezt már bizonyította A gépész, a Batman, A harcos vagy az American Hustle című filmekben is. Most a Thor: Love and Thunder kedvéért mutatja meg, hogy igazi kaméleon, hisz a minap teljesen leborotvált fejjel, és szálkás testalkattal kapták lencsevégre Ausztráliában - írja a Just Jared.

Bale Thor ellenségét, Gorr the God Butchert alakítja majd a vásznon, a sztori pedig az előzetes információk szerint a karakter háttértörténetébe is bepillantást enged majd. A képregénykarakter fizimiskája egyébként elég félelmetes, így a maszkmestereknek bőven lesz dolguk, hogy szörnyet alkossanak a színészből, így vélhetőleg nem igen lesznek majd felismerhetőek a vonásai a szélesvásznon.

Christian feleségével, és gyermekeivel Ausztráliába költözött a forgatás idejére, de így tett Matt Damon is, aki néhány hónapja szintén Chris Hemsworth-szel és családjával tölti a szabadidejét.

Egyelőre nem tudni, hogy a Love and Thunderben mekkora szerep jutott Mattnek, de az biztos, hogy otthonosan mozog majd a díszletben, hiszen a Ragnarökben már volt egy apróbb jelenete, amikor asgardi színészként Lokit játszotta egy színdarabban.

A Love and Thunder várhatóan 2022 májusában érkezik a mozikba.