Erzsébet királynő 73 év után először Fülöp herceg nélkül tölti a születésnapját

Megosztás Tweet



II. Erzsébet királynő 73 év után most először szeretett férje, Fülöp herceg nélkül tölti születésnapját. A gyászidőszak miatt még a szokásos szülinapi portré sem fog elkészülni róla. Unokája, Harry herceg vélhetően Angliában marad a jeles napig, hogy támogatását fejezze ki.

Erzsébet királynő április 21-én, szerdán tölti be kilencvenötödik életévét. A királynő 1939-ben találkozott először leendő férjével, Fülöp herceggel, akivel 1947-ben jegyezték el egymást, és még ebben az évben össze is házasodtak. Harmadunokatestvérek voltak, lévén mindketten Viktória királynő ükunokái.

Queen Elizabeth II - then Princess Elizabeth - and the Duke of Edinburgh on their wedding day. She became queen on her father King George VI's death in 1952 See more: https://t.co/JnEzMm7bzi pic.twitter.com/Jt3C5Tt5ed — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 10, 2021

73 éve voltak házasok, amikor Fülöp herceg 2021. április 9-én elhunyt. Temetését pár nappal Erzsébet születésnapja előtt, április 17-én tartották meg. A gyászoló királynőnek egyedül kellett ülnie a szertartás alatt a járványügyi szabályok betartása miatt.

I don’t care who you are. Being sat alone for the funeral of your spouse of 70+ years is heartbreaking. Prayers of grace and peace for Her Majesty Queen Elizabeth. #PrincePhilipfuneral pic.twitter.com/9j7DNpCL7n — Sherry (@sherry_usmcwife) April 17, 2021

Férje koporsójára helyezett csokrához az üzenetet Lilibetként írta alá, családja körében ezt a becenevet használja, és így szólította őt a néhai Fülöp is.

He held many royal titles, but Prince Philip's most important role was captured by a handwritten card on a wreath of lilies and small white roses that said, "In loving memory," and was signed "Lilibet," the nickname by which Queen Elizabeth was known to her husband of 73 years. pic.twitter.com/VHwB4tJJrI — Barry McCarty (@barrymccarty) April 19, 2021

A párnak négy gyermeke született: Károly, Anna, András és Eduárd. II. Erzsébetnek 8 unokája és 10 dédunokája van jelenleg, de Harry herceg és Meghan Markle a tizenegyedik dédunokáját várják.

Az uralkodó most először tölti születésnapját szeretett férje nélkül, akit a Daily Mail szerint csak személyzete veszi majd körül a jeles napon. A szokásos 21 és 41 ágyúlövéses tisztelgés a Hyde Parkban és a londoni Tower-nél elmarad, és a gyász miatt portré sem készül az özvegy királynőről.

Erzsébet a járványügyi intézkedések miatt maximum két fiatalabb gyermekét, András herceget, valamint Eduárd herceget (valószínűleg a feleségével, Szófiával) fogadja majd egy rövid köszöntés erejéig. A wales-i herceg, Károly, illetve Cambridge grófja és grófnéja, vagyis Vilmos herceg és Katalin hercegné, és más családtagok telefonon köszöntik majd Erzsébetet.

A születésnappal kapcsolatosan felmerült, hogy vajon a királyi családból kivált unokája, Harry herceg Angliában marad-e nagyanyja születésnapjának idejére, hiszen a herceg és felesége viszonya az Oprah Winfrey-interjú óta nem felhőtlen a királyi családdal. A temetésre is csak Harry repült haza, mivel a várandós Meghan orvosi utasításra nem vállalta az utat.

Harryt egyébként a temetés után, a botrány óta először látták beszélgetni testvérével, Vilmos herceggel és feleségével, Katalinnal. A Daily Mail egy másik cikke szerint a szertartás után apjuk, Károly herceg két órán át béketárgyalást tartott a két testvérnek, melynek hatására remélhetőleg enyhültek a kedélyek, és mivel Harry herceg nem dátumhoz kötött repülőjegyet váltott a visszaútra, talán mégis marad a királynő születésnapjára.

PRINCE HARRY WALKING WITH KATE MIDDLETON AND HIS BROTHER PRINCE WILLIAM AFTER THE FUNERAL!!!!#PrincePhilipfuneral pic.twitter.com/zt6bgKR1sB — Robynne (@everydayrobsten) April 17, 2021

Erzsébetnek egyébként egy évben két születésnapja is van. Egyszer április 21-én, a valódi, ilyenkor azonban csak a család ünnepel. A másik pedig a hivatalos rendezvény, amire júniusban kerítenek sort, a gárdaezredek díszszemléjével. Bár 2020-ban elmaradt az ünnepély, 1987 óta a királynő hintóban vett részt a "Trooping the Colour” nevet viselő felvonuláson. Azelőtt viszont ő is lóháton vonult fel.

Order of the day (Part 1) The Trooping the Colour parade officially begins when the Queen leaves Buckingham Palace in a carriage. Until 1987, she actually used to make this journey riding side-saddle on a horse, dressed in the colours being trooped that year #TroopingTheColour pic.twitter.com/TpQ4WFSaDF — Royal Family (@Royal_FamilyUK) June 8, 2019

II. Erzsébet brit uralkodó, teljes nevén Elizabeth Alexandra Mary Windsor 1952 óta az Egyesült Királyság (Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország), valamint a nemzetközösségi királyságok (többek között Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Bahama-szigetek és Jamaica) királynője. Anglia uralkodójaként ő az államfő, a hadsereg főparancsnoka és az anglikán egyház feje is. A leghosszabb ideje hivatalban lévő brit uralkodó címét is magának tudhatja a jelenlegi 69 évével.

Erzsébet 95 éve, 1926. április 21-én született Londonban, Albert György yorki herceg (később VI. György király) és Bowes-Lyon Erzsébet (később Erzsébet brit királyné) első gyermekeként. Ekkor még harmadik volt a trónöröklési sorban nagybátyja és apja után.

Érdekesség, hogy egyik üknagyanyja Rhédey Klaudia, magyar grófnő volt, aki házassága révén a Teck hercegnője címet is viselte.

Apja 1936-ban lépett trónra, amikor nagybátyja, VIII. Eduárd lemondott a trónról, hogy elvehesse Wallis Simpsont, az amerikai, kétszeresen elvált színésznőt.

A királynő ismert a kutyák és a lovak iránti szeretetéről is. Első corgiját 18. születésnapjára kapta ajándékba, azóta nagyjából harminc corgija volt.

Today is #InternationalDogDay - we take a look at famous royal 🐶 beginning with corgis! The Queen's association with corgis began with Susan, a 🎁 for her 18th birthday. They have become synonymous with 👑 & featured prominently in the Vanity Fair shoot for HM's 90th birthday pic.twitter.com/kv1TPshjQ2 — The Crown Chronicles (@crownchronicles) August 26, 2020

Uralkodása alatt 14 brit miniszterelnök váltotta egymást, közülük az első Winston Churchill volt, a jelenlegi pedig Boris Johnson. De együtt dolgozott többek között Margaret Thatcherrel, Tony Blairrel és David Cameronnal is. Amikor Erzsébet Londonban tartózkodik, heti szinten találkozik a hivatalban lévő miniszterelnökkel.

Amikben II. Erzsébet királynő az élen járt

Erzsébet 1952. február 6-án lett királynő, amikor apja, VI. György meghalt. Ő volt 1801 ót az első uralkodó, aki a trónöröklés pillanatában külföldön tartózkodott. Férjével és két gyermekével (Károly és Anna) ugyanis éppen kenyai látogatását töltötte, a hírre azonban rögtön hazarepült.

A királynő az első olyan brit uralkodó, aki férjével rekordhosszú, hat hónapos földkörüli turnéra utazott 1953 és 1954 között. Ezzel ő lett az első, aki meglátogatta Ausztráliát, Új-Zélandot és a Fidzsi-szigeteket is.

Bár a királyi család más nőtagjainak is voltak tiszteletbeli címeik a hadseregben, ő az első, aki ténylegesen szolgált is benne.

Az uralkodók sorában először a királynő volt az, aki megnyittatta a Buckingham-palotát a látogatók előtt (1962), így próbálva meg közelebb hozni a királyi családot a nép számára. Ugyanebből a célból készítették el 1969-ben az első dokumentumfilmet a királyi család életéről.

Címlapfotón: II. Erzsébet brit uralkodó (Fotó: MTI)