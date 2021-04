Tényleg ez lesz Harry és Meghan születendő kislányának a neve?

Megosztás Tweet



A rajongók majdnem biztosak benne, hogy a sussexi pár II. Erzsébet előtt fog tisztelegni a kicsi névválasztásánál.

Kevés dolog izgalmasabb, mint a királyi család tagjainak magánügyeiben vájkálni, bár ha szigorúan nézzük, Harry és Meghan már hivatalosan nem tartoznak az uralkodók közé, mégis pont ők szolgáltatnak a legtöbb okot a média csámcsogására. Alig pár héttel ezelőtt például botrányos tabuk nélküli interjút adtak Oprah Winfreynek, amiben burkoltan, de kígyót békát mondtak a családra. Utóbb kiderült, hogy számos állításuk valótlan volt, bár abban az egy dologban igazat mondtak, hogy úton van második gyermekük, aki történetesen kislány lesz.

A hír hallatán természetesen azonnal találgatások kezdődtek a kicsi nevét illetően, hiszen a királyiak között ennek már komoly hagyománya van. A Cosmopolitan cikkében felsorolt lehetőségek között ott van a Diana, az Allegra, a Maya és a legnépszerűbbnek számító Lilibet, röviden Lily is. Utóbbi választása azért lenne szép gesztus, mert ez II. Erzsébet beceneve, tudniillik édesapja, VI. György király is így emlegette legidősebb lányát, de néhai férje, Fülöp herceg is gyakorta hívta így kedvesét, ha szűk családi körben voltak.

A döntés joga persze Harry és Meghan kezében van, akik még nem erősítették meg, milyen nevet választanak, de azt már elárulták, hogy a korábbi szüléssel ellentétben, a hercegné most nem kórházban, hanem otthonában szeretne életet adni Archie kishúgának.