Chris Hemsworth: ez egy valóra vált álom

Ausztráliában forgatja George Miller a Mad Max előzményfilmjét Anya Taylor-Joy és Chris Hemsworth főszereplésével.

A Furiosa című film, amely a 2015-ben bemutatott Mad Max - A harag útja című produkció előzményfilmjeként készül, várhatóan 2023 közepén kerülhet a mozikba. Gladya Berejiklian, Új-Dél-Wales kormányfője elmondta, hogy a Furiosa az eddigi legnagyobb szabású produkció lehet az államban.

‘MAD MAX: FURIOSA’, starring Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth and Yahya Abdul-Mateen II, will begin filming in 2022 in New South Wales.

George Miller teases that the film is “a saga, it happens over many years.”

(Source: https://t.co/1NQyJyooNi) pic.twitter.com/CgYr9wWX09

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 19, 2021