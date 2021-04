80 éves lett a Love Story főszereplője, aki túl jóképű volt Hollywoodhoz

Megosztás Tweet



Ryan O'Neal az 1970-es évek egyik legnagyobb kasszasikerű filmjében játszott, karrierje még sem tudott kibontakozni hangulatingadozásai, az alkohollal és drogokkal folytatott küzdelme miatt.

A színész kezdetben sportolói karrierről álmodozott, nem is esélytelenül: amatőr bokszolóként 13 meccset nyert kiütéssel. A kesztyűket akkor akasztotta szögre, amikor a család Németországba költözött. Hazatérve kisebb tévészerepek után 1964-ben megkapta a Peyton Place című tévésorozat főszerepét és ezzel elindult a hírnév felé.

Élete nagy pillanata 1970-ben érkezett el, amikor 300 jelentkező közül őt választották ki a Love Story főszerepére. A gazdag fiú és az Ali MacGraw alakította szegény lány társadalmi korlátokat és szülői ellenkezést elsöprő, végzetes szerelme az évtized egyik legnagyobb kasszasikerének bizonyult. Milliók zokogtak a szőke, jóképű színésszel együtt, amint kedvesét kapcsolatuk beteljesedésekor gyógyíthatatlan betegség ölte meg. A melodráma a sztárság mellé O'Neal számára egy Oscar-jelölést is hozott.

A Love Story után azonban fura módon alig keresték komoly szerepajánlatokkal. Hollywood bennfentesei közül többen azt állították, nehéz volt neki szerepet találni, mert túl jóképű volt. Nagyképűsége, már-már túlzott magabiztossága és férfiassága sokakban ellenszenvet keltett, emellett az alkohollal és drogokkal folytatott küzdelme miatt gyakoriak voltak szélsőséges hangulatváltozásai és kiszámíthatatlanná vált viselkedése.

1972-ben Barbra Streisand oldalán bolondozott a habkönnyű Mi van doki? című komédiában. Élete legjobb alakítását a következő évben nyújtotta a nagy gazdasági válság idején játszódó Papírhold című drámában, partnere akkor tízéves lánya, Tatum volt, aki minden idők legfiatalabb Oscar-díjasa lett. Karrierje ezután leszálló ágba került, ezen még a Love Story folytatása, a balul sikerült Oliver története sem tudott segíteni.

Az új évezredben jobbára tévésorozatokban tűnt fel, szerepelt a Született feleségek című komédiában és a Doktor Csont című bűnügyi sorozatban is. A tárgyalótermek világát a való életben is jól ismeri: a vérmes színészt már fiatalon két hónap elzárásra ítélték garázdaság miatt, a későbbiekben is többször állt bíróság előtt bántalmazás és kábítószer birtoklása miatt.

A lapok címoldalára az elmúlt évtizedekben csaknem kizárólag magánéletével került föl. Kétszer nősült és vált el, első házasságából egy fia és Tatum lánya, a másodikból egy fia született. Élete igazi szerelme Farrah Fawcett, a hetvenes évek szőke szépsége, Charlie egyik angyala lett. 1980-tól éltek együtt, egy gyermekük is született, de össze nem házasodtak. Az élet aztán mintha ismételni akarta volna a filmet, a színésznek a valóságban is át kellett mindazt élnie, amit annak idején a filmvásznon. Ő maga 2001-ben leukémiát kapott, de kigyógyult belőle, a kór azonban 2006-ban kedvesét támadta meg. Farrah Fawcettnek a rákkal vívott küzdelméről nagy vihart kavaró dokumentumfilm is készült, amely milliókat rendített meg. A kezelés nem használt, a színésznő 2009 nyarán elhunyt.

Ryan O'NEAL amerikai színész a koporsót viszi élettársa, Farrah Fawcett színésznő Los Angeles-i gyászszertartása után, 2009. június 30-án. Fawcett június 25-én, 62 éves korában hunyt el rákbetegségben.

O'Neal gyermekeivel viszonya rendkívül rossz. Lánya, Tatum azt írta emlékirataiban, apja annyira féltékeny volt rá a Papírhold sikere miatt, hogy dühkitörésében megverte őt. A hosszú ideig drogproblémákkal küzdő Tatummal teljesen elidegenedtek egymástól, Farrah Fawcett temetésén össze is verekedtek. Nem sokkal később mégis megenyhültek egymás iránt és O'Neal bocsánatot kért lányától, kibékülésükről könyv és reality-tévésorozat is készült. Tatum bátyja, Griffin soha nem bocsátott meg apjának, aki állítása szerint már 11 éves korában droggal kínálta, többször bántalmazta, majd 2007-ben egy verekedés végén rá is lőtt. Azóta nem találkoztak, O'Neal azt is megtiltotta, hogy fia részt vegyen Farrah temetésén. A színész Farah Fawcett-től született fia, Redmond is tinédzser kora óta küzd drog- és alkoholproblémákkal, akkor is börtönben ült, amikor anyja meghalt. Legutóbb 2018-ban kábítószer birtoklásért, rablásért és gyilkossági kísérletért állt bíróság előtt,

jelenleg kórházban kezelik mentális problémái miatt.

Ryan O'Neal és Ali McGrew 2016-ban, 45 évvel a Love Story bemutatója után együtt indult turnéra a Szerelmes levelek című darabbal, amely egy szerelmespárról szól, akiknek elválnak útjaik, de leveleken, üdvözlőlapokon keresztül fél évszázadon át kapcsolatban maradnak. Idén együtt kaptak csillagot a hollywoodi Hírességek sétányán, a színészé néhai élettársa, Farrah Fawcett plakettje mellett van.