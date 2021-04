A legrosszabb randi: egy gyilkossal találkozgatott a népszerű színésznő

A médium című sorozat sztárja átélte minden nő egyik nagy rémálmát, amikor randevúra ment egy ismeretlen férfival. A történtekre akkor derült fény, amikor az Oscar-díjas színésznő Twitteren egy rádióműsor bejegyzésére reagálva megosztotta legszörnyűbb randiélményét a napokban – írja a JustJared.

Second date. Pro skateboarder. Really cute. Friends with my friends. We made out but something about how he kissed me freaked me out. I gave him a fake number. Years later he killed his girlfriend.

— Patricia Arquette (@PattyArquette) April 13, 2021