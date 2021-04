A gyönyörű modell elárulta újszülött kisfia nevét

Megosztás Tweet



Karlie Kloss márciusban adott életet első gyermekének.

Körülbelül egy hónapja jelentette be a 28 éves szupermodell Karlie Kloss, hogy anyuka lett. Karlie és férje, Joshua Kushner - akinek 2018-ban fogadott örök hűséget - egy kisfiú büszke szülei, akinek nevét most már a világ is tudja.

Levi Joseph 💙 3.11.2.

- írta szűkszavúan a manöken friss bejegyzésében.

Az első babafotóra azonban még egy darabig várnunk kell, Karlie ugyanis csupán gyermeke pici kezét mutatta meg követőinek.

Karlie és Joshua tavaly október 18-án ünnepelte második házassági évfordulóját, melyről a modell közösségi oldalán emlékezett meg egy eddig nem látott videóval a lagziról, pontosabban az első táncukról, mint férj és feleség:

"Minden nappal jobban és jobban szeretlek" - üzente akkor férjének.