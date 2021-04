Johnny Depp botrányai három filmet is kitesznek - filmen a bukása

Megosztás Tweet



A színész karrierje megakadt az utóbbi időben magánéleti gondjai miatt.

Mióta "nőverőnek" titulálták a volt feleségével, Amber Hearddel való csetepaték óta, az 56 éves sztár pályafutása mondhatni "beleállt a földbe".

Mind a Warner a Legendás állatok és megfigyelésükből, mind pedig a Disney a Karib-tenger kalózaiból úgy kivágta Depp-pet, mintha ott se lett volna, pedig utóbbiban Jack Sparrow karaktere egybeforrt a pénzgyár franchise-zal.

A The Sun 2018-ban nőverőnek nevezte a színészt, amiért a lapot be is perelte Depp, de aztán tavaly novemberben a bíróság alaposnak ítélte Amber Heard keresetét.

A Johnny dokumentumfilmeket Amerikában és Angliában forgatták, és kizárólag a londoni székhelyű ITV-n lesz látható. A csatorna nem titkolt célja az, hogy bemutassanak egy multimilliomos hírességet, aki szinte tönkrement a történtekbe, és egyedül abban bízhat, hogy ez a rémálom egyszer majd véget ér. Úgy vélik, kihagyhatatlan a sztori, és olyan nagy érdeklődésre tarthat számot, ami miatt vétek lenne nem bemutatni egy hollywoodi világsztár tündöklését és bukását.