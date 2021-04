Sztárok, akik tényleg ki nem állhatják egymást

Megosztás Tweet



Hollywoodban szeretnek úgy tenni, mintha minden tökéletes lenne, miközben a háttérben tombol a gyűlölet.

Nem túlzunk nagyot, ha azt mondjuk, Hollywood majdnem olyan mint egy középiskola. Pletyka pletyka hátán! A belső viszályoktól már nem is beszélve, melyek volt, hogy egy-egy közös munka alkalmával, a forgatáson pattantak ki, más hírességek közötti negatív érzésekről pedig inkább csak városi legendák szólnak. Nézzük hát kik azok a hírességek, akik a mai napig, vagy egykoron legalábbis különösen utálták egymást.

Kim Cattrall és Sarah Jessica Parker

Az egyetlen dolog, ami közös volt bennünk, az a sorozat volt, az pedig véget ért. Azt sem tudom, mikor beszéltem velük utoljára.

- hangzott el az ominózus mondat Cattrall szájából egy 2017-es interjúban, mely után elindult a lavina, és a Szex és New York egykori "jó barátnői" nyilvánosan kezdtek el fújni egymásra. Pontosabban Kim pocskondiázta Parkert, aki mellett Kristin Davis és Cynthia Nixon is kiállt.

(Fotó: Instagram/@sexandthecityitalia)

Miután kiderült, hogy a Szex és New York-film nem folytatódik egy harmadik epizóddal, valósággal elszabadultak az indulatok. Kim felháborodott azon, hogy Sarah őt okolta a mozi meghiúsulásáért, holott szigorúan véve tényleg ő volt az a lányok közül, aki nemet mondott a felkérésre. Az, hogy a két színésznő mennyire nem szívleli egymást, az Cattrall testvérének halála után lett igazán világos. Sarah együtt érző üzenetére így reagált nyilvánosan:

"Hadd legyek teljesen világos (ha eddig nem voltam eléggé az): nem vagy a családom, nem vagy a barátom, így most utoljára kérlek meg rá, hogy a tragédiánkat ne arra használd, hogy visszaállítsd a “jókislány” imidzsedet.”

Kelly Osbourne és Christina Aguilera

Kelly Osbourne (Fotó: MTI/EPA)

Nagyon úgy tűnik, hogy Kelly volt az agresszor ebben a cicaharcban, aki gyakorlatilag 2001 óta folyamatosan kritizálta Christinát. Hol a karácsonyi lemezét, hol a külsejét. Egyszer azt nyilatkozta, hogy Aguileránál látott már szebb Drag Queeneket, máskor pedig egyszerűen csak hájasnak nevezte. A sajtónak elhintett gúnyolódásokra Christinától nem érkezett válasz, bár a 2003-as MTV Europe Music Awards gálán nem volt hajlandó akkor a vörös szőnyegre lépni, amikor Kelly. Évekkel később Kelly azt állította, egymás lekövérezését éppen Christina kezdte, de a két híresség azóta már félretette ellenérzéseit.

Christina manapság sokkal jobban néz ki. Fantasztikus hangja van és egy édes kisfia"

- ezzel pedig le is zárta a témát, mikor legutoljára erről kérdezték.

Taylor Swift és Kanye West

Ha celebháború, akkor abban bizony Taylor és Kanye járnak az élen. West mindent bevetett, hogy földbe tiporja az contryénekesnőt, Swiftben azonban méltó ellenfélre talált. Mindenki emlékszik valószínűleg a 2009-as MTV Europe Music Awardsra, ahol Taylor nyerte a legjobb női előadónak járó díjat. Köszönőbeszédet azonban a rapper félbeszakította, és elvéve az énekesnőtől a mikrofont, Beyoncét méltatta.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon kanye west archive (@lifeissoyeezy) által megosztott bejegyzés

Ezek után voltak próbálkozások a békülésre, 2016-ban Kanye "Famous" című száma mindezt romba döntötte, melyben azt állítja Taylorról, hogy nem csak az ágyába csábította, de ő tette híressé. Exfelesége, Kim Kardashian egy kiszivárogtatott telefonbeszélgetéssel próbálta igazolni, hogy Taylor beleegyezett a dalszövegbe, de hogy mi is az igazság, az a mai napig sem derül ki. Mindenesetre Swift négy éve a Reputation című új albumával olyan vendettát indított, ami egy jó időre lecsendesítette Westéket.

Gwyneth Paltrow és Madonna

A két nő szoros barátságot ápolt évekig, majd amikor Madonna elvált Guy Rirchie-től kezdett megromlani a kapcsolatuk. Egykor közös edzőjük is volt, de amikor Madonna kirúgta a férfit, ugyanezt követelte Paltrow-tól is. Ezt a színésznő persze nem tette meg, de nem is ez volt összeveszésük oka.

Madonna és Gwyneth Paltrow (Fotó: Getty Images/

E. Charbonneau / Staff)

Madonna sokat becsmérelte Gwyneth volt férjét, Chris Martint, és állandóan arra biztatta, hogy váljon el a Coldplay frontemberétől. És bár az a házasság végül mégis tönkrement, Madonna és Gwyneth sosem békült ki egymással.

Cardi B és Nicki Minaj

Amikor a helyzet már tettlegességig fajul... Bizony a két nagyszájú rapper esetében erre is volt példa, hisz nagyon úgy néz ki, egyikük sem szeretné, hogy két dudás megférjen egy csárdában. Mert, hogy valószínűleg ez lehet az igazi gond a két híresség között, hogy ők ketten uralják a női rapperek világát.

Cardi B (Fotó: MTI/EPA/NINA PROMMER)

Bár ha Cardi B rajongóit kérdezzük, a háttérben egészen más húzódik. Ugyanis Nicki állítólag becsmérelni merte Cardi anyai kvalitásait, és gyermekét is a szájára vette, amit persze nem hagyott szó nélkül. Ennek lehetett a kicsúcsosodása a 2018-as New York-i Fashion Week, ahol egymásnak estek. Bár Cardi dobta meg cipőjével Minajt, végül ő távozott egy púppal a fején.

James Franco és Anne Hathaway

A páros 2011-ben kapta meg azt a megtisztelő feladatot, hogy együtt vezessék az Oscar-gálát. A végeredmény pedig olyan volt, mintha egy frontális katasztrófa szemtanúi lettünk volna, amit nem lehet megakadályozni. A két sztár között semmilyen kémia nem volt, mint egy vakrandi a világ leglazább rocker sráca és a színjátszótábor legtehetségesebb üdvöskéje között.

(MTI/EPA/Andrew Gombert-Claudio Peri)

A gála történetének legrosszabb műsorát hozták össze, állítólag azért, mert Franco csakis a maga feje után ment. Voltak feltételezések, miszerint a színész alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állt a műsor alatt, de ez végül nem bizonyosodott be. Az biztos, hogy Anne a közös munka után James nevét sem akarta hallani. Ehhez persze az is hozzájárult, hogy két évvel később Franco egy talkshow-ban úgy nyilatkozott Anne-ről, hogy teljesen megérti azokat a kollégákat, akik nem szeretnek együtt dolgozni a színésznővel.