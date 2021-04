Szerelmi csavar a Szex és New York folytatásában? Aidan is visszatér!

Megosztás Tweet



Carrie Bradshaw egyik nagy szerelme elárulta, hogy szerepet kapott a sorozat rebbotjában.

Januárban vált hivatalossá, hogy érkezik a nagy sikerű sorozat folytatása "And Just Like That" címmel, mégpedig az HBO Maxra, melynek bejelentését a csatorna a főszereplő, Sarah Jessica Parkerre bízta. Az évadhoz tíz félórás epizód készül, amelyek forgatását késő tavasszal kezdik el New Yorkban.

Az 59 éves John Corbett, aki Aidant alakította a szériában, a PageSix kérdésére válaszolva, megerősítette, hogy ő is benne lesz a mfolytatásban, amit már borzasztóan vár, és azt is elárulta, hogy több epizódban is láthatjuk majd őt.

Nagyon izgalmas ez számomra. Mindig is kedveltem a készítőket, és bár a főszereplők közül szinte csak Sarah Jessicával volt közös jelenetem, mind kedvesek voltak velem. A forgatások között sokat beszélgettünk.

A sztori azonban Samantha karaktere nélkül folytatódik, Kim Cattrall ugyanis nem kíván részt venni a produkcióban. Néhány hete pedig arról cikkeztek a sajtóban, hogy a Mr. Biget alakító Chris Noth sem valószínű, hogy visszatér, de ezt a színész maga "cáfolta" meg, mikor alaptalannak nevezte a felröppent pletykát.