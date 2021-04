Hugh Jackman most megmutatja magát apaszerepben

Megosztás Tweet



Új filmjében Laura Dern alakítja az exfeleségét.

Hugh Jackman és Laura Dern is szerepel Az apa című filmjéért idén BAFTA-djjal elismert és Oscarra is jelölt Florian Zeller új filmjében, amelynek címe The Son (A fiú).

A produkció társfinanszírozója a Film4, a nemzetközi forgalmazást a Cross City Films és az Embarkment Films végzi - írta meg csütörtökön a Variety.com.

A The Son című filmben Hugh Jackman az elfoglalt családapát, Petert alakítja, aki új partnerével, Emmával és újszülött gyermekükkel él. Azonban minden borul, amikor volt felesége, Kate (Laura Dern) megjelenik náluk kamasz fiukkal, aki apjához akar költözni. Peter mindent elkövet, hogy fiának segítsen, de félő, hogy a problémás kamasz szétszakítja új családját.

Zeller hangsúlyozta: szeretné, ha a filmmel elérné, hogy a nézők felhívják a családjukat és a barátaikat, hogy elmondják nekik, mennyire szeretik őket és nincsenek egyedül.

Zeller első játékfilmje, Az apa február vége óta szerepel az amerikai mozik műsorán. A produkció két BAFTA-díjat kapott, és hat Oscarra, köztük a legjobb film, adaptált forgatókönyv, vágás, legjobb színész és női mellékszereplő díjára esélyes.