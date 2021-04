David Hasselhoff lánya a Playboy címlapján

Megosztás Tweet



Hayley az első a magazin történelmében, aki plus size alkatával helyet kapott a nyitó oldalon.

A Baywatch sztárjának gyönyörű 28 éves lánya is otthonosan mozog a reflektorfényben, hiszen sikeres manöken. Hayley amellett, hogy belekóstolt apja nyomdokain járva a színészkedésbe, befutott plus size modell, 14 évesen szerződött le a Ford Modelshez és azóta is a kifutókon és a fényképezőgépek előtt építi karrierjét.

Legutóbb az a hatalmas megtiszteltetés érte, hogy a német Playboy címlapján szerepelhetett, mint első plus size modell. A felkérést örömmel vállalta el, mert mint teltkarcsú lány, sokáig nem szerette a testét, de idővel rájött, hogy nem kell megfelelnie az aktuális testkép ideáloknak, mert ő úgy gyönyörű, ahogy van és erre szeretné felhívni minden nő figyelmét, aki önbizalom problémákkal küzd – írja a JustJared.