Scarlett Johansson szokatlan szülői módszereket alkalmaz

A Bosszúállók Fekete Özvegyét nehéz elképzelni engedékeny anyukaként, pedig a valóságban Johansson nem alkalmaz vasszigort, már ami az egészséges táplálkozást illeti.

A legtöbb szülő igyekszik megszerettetni csemetéivel a zöldségeket, gyümölcsöket, de Scarlett ezt a döntést inkább rábízza hétéves kislányára, Rose Dorothyra – írja a People.

Amikor kicsi voltam, anyukám nálam a "legalább kóstold meg" szabályt alkalmazta. Néha én is bevetem, de legtöbbször hagyom, hogy ő döntse el, mit szeretne megenni. Nem akarom ráerőltetni, hiszen mindenkinek más az ízlése. Ha nem szereti a sárgarépát, akkor nem kell megennie. Idővel változik majd az ízlésvilága és megkedveli azokat is, amik most éppen nem a kedvencei.