Kim Kardashiant válási tanácsokat látta el édesanyja

Januárban kaptak szárnyra a pletykák, miszerint hat év házasság után Kim és Kanye külön utakon folytatják tovább. A híreszteléseket azóta már mindketten megerősítették. A hivatalosan beadott válási papírok szerint, gyerekeiket közösen nevelnék tovább, ami pedig a vagyonmegosztást illeti, a házassági szerződésnek hála, nem várható évekig tartó vita a pénzügyeket illetően.

Bár úgy tűnik simán haladnak a dolgok, érthető módon mindkét felet megviselte a válás. Kimet édesanyja, Kris támogatta a procedúra alatt és néhány jó tanáccsal is ellátta – írja a JustJared.

Már kétszer is jártam abban a cipőben, amiben most a lányom és amit megtanultam, hogy a gyerekek a legfontosabbak. Szülőként kötelességed megvédeni őket és ennek akkor is így kell lennie, amikor te magad nehéz időket élsz át. Ezt mondtam Kimnek is. Történjék bármi, a gyerekeid legyenek az első helyen.