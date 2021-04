Az összecsapás, amire régóta vártunk: Schwarzenegger kihívta Tysont!

A 73 éves hollywoodi filmcsillag és minden idők legfiatalabb nehézsúlyú bokszbajnoka összecsapásának neves döntőbírája is volt, a ketrecharcos Henry Cejudo személyében. Az egykori birkózó olimpiai bajnok (Peking, 2008), Cejudo képeket is megosztott a nagy derbiről az Instagram-oldalán, ám azt, hogy ki nyerte a rendhagyó összecsapást, nem árulta el.

Arnold Schwarzenegger invited boxing legend Mike Tyson over to his Los Angeles mansion on Tuesday for a friendly chess match. https://t.co/TPznSDijrx #Chess

