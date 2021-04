Demi Lovato perzselő képet osztott meg új fürdőruhájáról

Megosztás Tweet



Mert ki mondta, hogy egy egyrészes nem lehet szexi?!

Demi's IG story made swimsuit season official. https://t.co/Brz5PVByWO — InStyle (@InStyle) April 8, 2021

Bár a Baywatch-sorozat visszahozta a köztudatba az egyberészes fürdőruhát, de a vízimentős hölgyek piros unformista mégsem vált egyértelmű divattá, ugyanis az elmúlt két-három évtizedben inkább a bikini hódított.

Nos, az amerikai énekesnő, Demi Lovato most egy fekete egyberészesben pózol a tükör előtt Instagram-sztorijában.

A videón fekete rövid hajjal látható, émelyre ügyesen belinkelte Ariana Grandéval való közös új dalát, a Met Him Last Nightot, mely megtalálható úl nagylemezén, a Dancing With The Devil...The Art Of Starting Overen - írja a Hollywoodlife.

A kis promóciós sztori egyébként azután került nyilvánosságra, miután az utolsó, a sorban a negyedik epizódja felkerült a YouTube-ra szintén a Dancing With The Devil címmel futó dokumentumsorozatának.