Will Smith felháborodva tiltakozik - emiatt nem hajlandó forgatni

Tiltakozásul az afroamerikai kisebbség lehetőségeit korlátozó választójogi szigorítások miatt elviszi Georgia államból új, nagyköltségvetésű filmje forgatását Will Smith.

A színész-producer és producertársa, Antoine Fuqua rendező közleményben jelentette be hétfőn, hogy nem tudnak jó lelkiismerettel egy olyan kormányt támogatni gazdaságilag, amely retrográd lépéseket tesz a választójog gyakorlását illetően. A déli állam parlamentje nemrég olyan új választójogi módosításokat fogadott el, amelyek főleg a kisebbségi szavazók lehetőségeit korlátozza, különösen a levélszavazás terén.

Will Smith and director Antoine Fuqua are moving the shooting location for their new film Emancipation out of Georgia over a controversial new voting law. https://t.co/iQtjI2Uyz5 pic.twitter.com/TTO7tcn36d

— IGN (@IGN) April 12, 2021