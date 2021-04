Végre! Hatalmas meglepetés a Jóbarátok rajongóinak

Megosztás Tweet



Egy évvel a folytatás bejelentése után, leforgatták a sorozat különkiadását.

Sok-sok éve már, hogy véget ért minden idők egyik legjobb vígjáték szériája, így nem csoda, hogy a masszív rajongók majd kiugrottak a bőrükből örömükben, amikor meghallották a hírt, hogy Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey és Ross visszatér egy utolsó rész erejéig – írja a Movieweb.

Sajnos azt már nem fogjuk megtudni, mi történt a hat főszereplőnkkel az elmúlt 17 évben, mivel a korábbi hírek alapján, az elkészült produkció sokkal inkább arról fog szólni, hogy a színészek felidézik a népszerű sitcom emlékezetes pillanatait.

Ugyan nem bújunk ismét a karaktereink bőrébe, de néhány ikonikus díszletbe visszatérünk, például a Central Perk-be. Mindenképpen különleges lesz, hiszen 2004 óta nem láthattak minket így együtt a nézők!

– mesélte el egy korábbi interjúban Lisa Kudrow.

A Jóbarátok-reuniont eredetileg tavaly májusban tervezték bemutatni az HBO Max-on, de a koronavírus közbeszólt, így nem csak a premiert, hanem a forgatásokat is kénytelenek voltak elhalasztani. Persze lehet, hogy ez is olyan, mint egy jó bor. Minél több ideig áll, annál ízletesebb. Mivel a Jóbarátokat 17 évvel ezelőtt fejezték be, így minden bizonnyal egy remek egyórás részre számíthatunk Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry és Matt LeBlanc jóvoltából.