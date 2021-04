Taylor Swift az agydaganatot túlélő édesanyját ünnepli új klipjével

Megosztás Tweet



Eddig nem látott családi felvételeket mutatott meg rajongóinak.

A 2008-as Fearless albummal lett egycsapásra világhírű az amerikai - akkor még country-ban utazó - énekesnő, Taylor Swift.

A 13-dalos albumból egészen elképesztő mennyiség, 10 kislemez született, melyek közül a Love Story ütött legnagyobbat. Sok világsztár fogja magát, és újravesznek régi lemezeket, mindezt azért teszik, hogy ha az új rögzítéssel bármilyen új eladást tudnak realizálni, akkor az úgynevezett kiadói jogok onnantól nem az eredeti kiadót, hanem magát az előadót és stábját illetik -írja a Hollywoodlife.

A régi-új anyagra felkerült "The Best Day" azon kevés kivételek egyike, ami nem lett kislemez akkoriban, és a most hozzá elkészített szöveges klipbe Taylor belecsempészte édesanyjával, Andreával közösen készült fotóit.

A Taylor gyerekkorától egészen felnőttkoráig származó képek édesanyjával azonnal a rajongók kedvenceivé váltak.

Mindenki szereti az anyukáját, mindenki anyukája ugyanolyan fontos. De nekem az anyukám egy igazi támasz. Bármilyen fontos döntést hoztam meg életemben, előtte vele egyeztettem. És most fontosnak érzem, hogy a betegségéről is beszéljek

- mondta az agydaganatot legyőző édesanyjáról Taylor Swift.