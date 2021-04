Ő Henry Cavill rejtélyes szerelme

Megosztás Tweet



A pár a közösségi oldalon is felvállalta kapcsolatát.

A Witcher sztárját és új barátnőjét London utcáin csípték el kéz a kézben kutyasétáltatás közben pár nappal ezelőtt. A titokzatos hölgy azóta lelepleződött, s mivel a sajtó egy hete szinte csak velük foglalkozik, a pár hivatalosan is felvállalta szerelmét az Instagramon.

Ez én vagyok, ahogyan magabiztosan nézek, mielőtt az én briliáns, szépséges kedvesem, Natalie lenyom sakkban.

- írja első közös képük alatt Henry.

És, hogy ki is pontosan a szerencsés hölgyemény? A szőke lány bizonyos Natalie Viscuso, aki azon kívül, hogy dúsgazdag édesapjának hála 16 évesen szerepelt az MTV zenecsatorna My Super Sweet 16 első évadában, komoly filmes karriert tudhat magáénak. Na, nem a filmvásznon, Linkedlin oldala szerint ugyanis a Legendary Entertainment stúdió egyik részlegének alelnöke. A filmes cég egyébként az egyik legnevesebb Hollywoodban, és többek közt ők jegyzik Cavill két filmjét is, az Enola Holmest és Az acélembert- írj a People magazin.

Henry korábban Lucy Cork kaszkadőrrel járt együtt 2018-ig, előtte szóba hozták az Agymenők sztárjával, Kaley Cuocoval is.