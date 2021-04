Megtalálták a Gyűrűk Ura elveszettnek hitt filmváltozatát

Nagy siker az interneten A Gyűrűk Ura című kultikus fantasyregény elveszettnek hitt első, 30 éve a Szovjetunióban készült filmváltozata, amelyet márciusban fedezett fel szentpétervári archívumában az orosz Ötös Csatorna.

A Hranyiteli (Őrzők) címmel forgatott kétrészes produkciónak csak az első részét több mint 1,8 milliószor töltötték le eddig a YouTube-ról, de már a második részt is csaknem 400 ezren nézték meg annak ellenére, hogy egyelőre csak oroszul, feliratozás nélkül tekinthető meg.

Soviet TV version of Lord of the Rings rediscovered after 30 years https://t.co/zX2KKRxPEi

— The Guardian (@guardian) April 5, 2021